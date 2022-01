A atriz Betty White morreu esta sexta-feira aos 99 anos, a poucas semanas de completar 100 anos, a 17 de janeiro. A notícia foi confirmada pelo agente da atriz à revista People. Betty White morreu na sua casa na manhã desta sexta-feira.

"Apesar de ela estar prestes a fazer 100 anos, achei que ela viveria para sempre", disse o agente e amigo Jeff Witjas num comunicado enviado à revista People. "Vou sentir terrivelmente a sua falta assim como o mundo dos animais, que ela adorava tanto. Não acho que a Betty temesse a morte porque ela sempre quis poder estar com o seu marido mais amado, Allen Ludden. Ela acreditava que estaria com ele de novo", pode ler-se no comunicado.

Betty White teve uma das mais longas carreiras de sempre na televisão norte-americana, com participações em inúmeras produções ao longo de oito décadas e foi a primeira mulher a produzir uma sitcom nos Estados Unidos, a série "Life with Elizabeth", de 1953.

O seu papel mais célebre foi o de Rose Nylund na série "Sarilhos com Elas" ("The Golden Girls" no título original), no ar entre 1985 e 1992, e que em Portugal era exibida pela RTP.

A protagonista de "Sarilhos com Elas" começou a carreira em 1939 como atriz de rádio, mas conquistou o mundo no pequeno ecrã. Ao longo da carreira, a 'rainha Betty' - como é tratada nos EUA - conquistou sete Emmys, tendo sido nomeada 20 vezes.

"As Solteironas", "The Betty White Show", "The Mary Tyler Moore Show", "S.O.S. Urgências", "O Barco do Amor", "That '70s Show", "Everwood", "Betty Feia", "Boston Legal" e "Ossos" são apenas algumas das produções em que Betty White brilhou.

Betty White é uma das atrizes mais acarinhadas nos Estados Unidos, e chegou a receber mensagens especiais de Barack Obama, que exigiu que a atriz apresentasse a sua certidão de nascimento porque, na altura aos 90 anos, o antigo presidente não acreditava que ela teria essa idade.

A atriz tinha dado uma entrevista à revista People há dias, a propósito do seu 100º aniversário, que teria celebrado a 17 de janeiro, onde referia estar de boa saúde. "Tenho tanta sorte em estar de tão boa saúde e de me sentir tão bem nesta idade", tinha referido Betty White.