Lisa Loring, atriz que interpretou pela primeira vez Wednesday Addams em "A Família Addams" (164-1966) morreu no passado sábado, dia 28 de janeiro, aos 64 anos. Segundo a revista Variety, a notícia foi confirmada pela filha Vanessa Foumberg.

De acordo com nota da família, a atriz "morreu pacificamente no hospital, junto das duas filhas". Nas redes sociais, Laurie Jacobson, amiga próxima, também recordou Lisa Loring: "Bonita, bondosa, uma mãe carinhosa, o legado da Lisa no mundo do entretenimento é enorme. E o legado para a família e amigos — uma riqueza de humor, afeto e amor que perdurará nas nossa memória".

Lisa Loring vestiu a pele de Wednesday Addams entre 1964 e 1966 na primeira adaptação dos desenhos animados da autoria de Charles Addams. A atriz assumiu o papel quando tinha cinco anos.

A sua interpretação influenciou a representação da personagem até à atualidade. O trejeitos particulares Lisa Loring serviram de inspiração a Jenna Ortega, atriz que veste a pele de Wednesday na recente adaptação da Netflix.

“Fiz um bocado dos trejeitos que ela faz”, confessou a protagonista da série do serviço de streaming no programa de Jimmy Fallon.