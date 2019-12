A compositora morreu na terça-feira, dia 24 de dezembro, vítima de um problema cardíaco, avançou o jornal The New York Times, citando a agente de Allee.

Responsável pelo tema da série "Friends", "I'll Be There for You", bem como por várias canções para os Earth, Wind and Fire, Allee Willis faz parte da Passadeira da Fama dos Compositores desde 2018.

Em 1985, ganhou um Grammy pelo seu trabalho para a banda sonora de "O Polícia e Beverly Hills", e foi nomeada a outro duas décadas depois, por "A Cor Púrpura", segundo o site da Recording Academy.

Allee não sabia tocar instrumentos e aprendeu a compor a ouvir os ritmos que atravessavam as paredes dos estúdios Motown, em Detroit, cidade onde cresceu.