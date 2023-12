O ator norte-americano Andre Braugher morreu aos 61 anos, avançou a imprensa norte-americana na terça-feira à noite.

Vencedor de dois prémios Emmy e com outras nove nomeações, e mais de uma centena de créditos entre televisão, cinema e teatro, o desaparecimento do ator na segunda-feira após o que é descrito como uma "breve doença" está a suscitar reações de espanto e choque em Hollywood.

Com uma carreira com mais 35 anos de grande impacto principalmente no pequeno ecrã, Andre Braugher destacou-se pela vasta versatilidade, desde a intensidade dramática na série "Departamento de Homicícios" ("Homicide: Life on the Street" no original) à comédia de "Brooklyn Nine-Nine".

Natural de Chicago, começou por se destacar ao lado de Tell Savalas quando este retomou a lendária personagem do polícia Kojak no final dos anos 1980, a mesma altura em que se estreou no grande ecrã com um papel importante em "Tempo de Glória" (1989), ao lado de Matthew Broderick, Morgan Freeman e Denzel Washington, que ganharia o seu primeiro Óscar.

Foi como Frank Pembleton em "Departamento de Homicídios" que se tornou uma estrela e um dos talentos mais respeitados no pequeno ecrã.

Embora a série de culto tivesse um elenco coletivo, que incluía atores como Richard Belzer, Clark Johnson, Yaphet Kotto, Melissa Leo, Jon Polito e Ned Beatty, a sua interpretação feroz do genial, brutal, carismático e pouco social detetive da polícia de Baltimore tornou a personagem uma das preferidas dos fãs e efetivamente a protagonista ao longo de seis temporadas entre 1992 e 1998, valendo-lhe um Emmy.

O impacto deste trabalho levou a uma carreira de destaque para o resto da vida em televisão no início do século, em séries como "Gideon’s Crossing", "Hack" e "Men of a Certain Age". Foi neste período que recebeu o segundo Emmy da carreira pela minissérie "Thief" em 2006.

Outra figura de autoridade tornou-o ainda mais popular e valeu-lhe quatro nomeações para os maiores prémios da TV: foi o cortante Capitão Raymond Holt ao longo de oito temporadas da comédia "Brooklyn Nine-Nine", de 2013 a 2021, destacando-se pela forma especial como infernizava a vida da personagem de Andy Samberg.

Mais recentemente, teve um papel importante na sexta e última temporada de "The Good Fight" (2022), ao lado de Christine Baranski, e em "Residence", uma série ainda inédita da produtora Shonda Rhimes para a Netflix.

Embora com menos destaque, alémde "Tempo de Glória", o percurso no cinema inclui filmes como "A Raiz do Medo" (1996), "Marcha Sobre Washington" (1996), "A Cidade dos Anjos" (1998), "Frequência" (2000), "Pares" (2000), "Poseidon" (2006), "The Mist - Nevoeiro Misterioso" (2007), "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado" (2007), "Salt" (2010) e "Ela Disse" (2022).

O ator tinha quatro filhos do casamento com Ami Brabson, atriz que conheceu durante a produção de "Departamento de Homicícios" quando interpretava a esposa de... Frank Pembleton.