Antônio Pedro, ator, realizador, argumentista e produtor, morreu este domingo, dia 12 de março. A estrela da televisão brasileira tinha 82 anos.

Nascido a 11 de novembro de 1940, Antônio Pedro começou a sua carreira na década de 1960. No pequeno ecrã, o ator fez parte do elenco de produções como "Bebê a Bordo" (1988), "Escolinha do Professor Raimundo" (1990-1994), "Explode Coração" (1996), "Sítio do Picapau Amarelo" (2002), "A Diarista" (2006), "Malhação" (2007/2009) e "Zorra" (2015-2017).

No cinema, o brasileiro participou nos filmes "Gabriela, Cravo e Canela" (1983), "O que é isso Companheiro" (1997), "O Xangô de Baker Street" (2001) e "De Pernas Pro Ar" (2010).

A série "Filhas de Eva", de 2021, foi o último trabalho do ator na televisão.