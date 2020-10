Clark Middleton, ator, realizador e produtor que participou em séries como "Lei e Ordem", "Twin Peaks" ou "The Blacklist", morreu este domingo, dia 4 de outubro, aos 63 anos. O ator estava infetado com o vírus do Nilo Ocidental.

"Com o coração pesado anunciamos a morte de uma vida merecedora de celebração: Clark Tinsley Middleton, 63 — amado ator, escritor, realizador, professor, herói, marido, amigo", confirmou a mulher do ator, Elissa, em comunicado citado pela Variety.

Na nota enviada à imprensa, a mulher de Clark Middleton confirma ainda que o ator "morreu no dia 4 de outubro como resultado do vírus do Nilo Ocidental, para o qual não há cura". "Era uma alma linda que passou a vida a desafiar limites e a lutar por pessoas com deficiência", lembrou.

Clark Middleton começou a sua carreira como ator no início dos anos 1980 ao participar num episódio de "American Playhouse". No pequeno ecrã entrou em várias produções, destacando-se "Lei e Ordem" ou a versão de 2017 de "Twin Peaks", de David Lynch.

Na televisão, deu também vida ao irritável Glen Carter na série "The Blacklist", protagonizada por James Spader. Nas redes sociais, o argumentista da série recordou o ator: "Além de ser um ator verdadeiramente único e talentoso, Clark era uma pessoa incrível em todos os sentidos".

Além do pequeno ecrã, o ator abraçou projetos no cinema, tendo trabalhado, por exemplo, com Quentin Tarantino em "Kill Bill - A Vingança Vol 2" ou com Jong Joon Ho em "Snowpiercer - Expresso do Amanhã". O ator fez ainda arte do elenco de "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)", vencedor do Óscar de Melhor Filme em 2014.