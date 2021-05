Gavin MacLeod, conhecido por ter interpretado o capitão Merrill Stubing na série "O Barco do Amor", morreu este sábado na sua casa em Palm Desert, na Califórnia.

A morte do ator de 90 anos foi anunciada pelo sobrinho, Mark See.

A causa da morte não foi revelada, mas o norte-americano encontrava-se doente há vários meses, indica a imprensa norte-americana.

Além de "O Barco do Amor", popular série da qual foi um dos protagonistas entre 1977 e 1986, MacLeod integrou o elenco principal de "The Mary Tyler Moore Show", de 1970 a 1977.

"Perry Mason", "McHale's Navy", "The Man from U.N.C.L.E.", "Hogan's Heroes" e "Crime, Disse Ela" contam-se entre as dezenas de séries nas quais participou desde finais dos anos 1950.

Embora se tenha notabilizado sobretudo pela carreira televisiva, também teve vários papéis no cinema, sobretudo na década de 1960.

Em 2013, publicou o livro de memórias "This Is Your Captain Speaking: My Fantastic Voyage Through Hollywood, Faith & Life", cujo título aludia à sua personagem de "O Barco do Amor".