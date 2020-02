O veterano realizador e produtor supervisionou o piloto de 1972 da série de sucesso sobre a Guerra da Coreia, pelo qual conquistaria três de seus seis prémios Emmys, principal reconhecimento da televisão norte-americana.

O programa, que contava as aventuras de um grupo de médicos militares no meio da guerra, é uma das séries mais populares da TV, sendo que o último episódio, em 1983, bateu recorde de audiência com 105 milhões de espectadores.

Reynolds também foi um dos criadores da série "Lou Grant", um spin-off de "The Mary Tyler Moore Show", que esteve no ar entre 1977 e 1982.

Nascido em Cleveland, Ohio em 1923, começou a sua carreira como ator infantil aos 10 anos, quando a sua família se mudou para Los Angeles.

Depois de servir na Marinha norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial, o ator e produtor participou em episódios de "The Lone Ranger" (1949 a 1957) e "I Love Lucy" (1951 a 1957).

Como realizador, guionista e produtor, foi nomeado para um total de 24 Emmys e também venceu três prémios dos Directors Guild of America (DGA), entidade da qual foi presidente nos anos 1990.