Joe Ruby, veterano da animação que co-criou a personagem Scooby-Doo e antigo responsável pela programação infantil das manhãs de sábado na CBS e na ABC, morreu esta quarta-feira, dia 26 de agosto, aos 87 anos.

Nomeado quatro vezes para os prémios Daytime Emmys, Joe Ruby morreu na sua casa em Westlake Village, Los Angeles, confirmou o seu neto, Ben Ruby. A causa da morte ainda não foi revelada.

Joe Ruby criou a série de animação "Scooby-Doo, Where Are You!" em parceria com Ken Spears, para a produtora Hanna-Barbera. A produção foi lançada em 1969 no canal norte-americano CBS, sendo depois transmitida em todo o mundo.

O original "Scooby-Doo, Where Are You!" esteve no ar até 1976 e inspirou várias versões de filmes e séries de televisão - desde 1969, Scooby-Doo encabeçou mais uma dezena de séries e mais de de 30 filmes, produzidos diretamente para a televisão ou para o mercado de home-video, além de dois lançamentos para cinema.