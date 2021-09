Manuela Furtado, a primeira mulher a ocupar um cargo na direção na RTP, morreu na passada sexta-feira, dia 3 de setembro. A notícia foi confirmada pela RTP3.

A antiga responsável pelas Relações Internacionais da RTP representou a empresa durante mais 20 anos no Festival Eurovisão da Canção. Manuela Furtado foi ainda porta-voz do júri de Portugal entre 1964 e 1969.

"Manuela Furtado foi uma daquelas mulheres que fazem com que a empresas se tornem interessantes, divertidas e até um pouco extravagantes. A RTP teve a imensa sorte de ter podido contar com ela. Uma parte da equipa da RTP2 ainda a conheceu, deu umas boas gargalhadas com as coisas que dizia, indignou-se quando se excedia na sua assertividade, apreciou o seu profissionalismo e dedicação à RTP e aprendeu o quanto é preciso para deixar uma marca", sublinhou a RTP2 nas redes sociais.

"Morreu na sexta-feira, dia 3, com idade desconhecida porque a Manuela nunca envelheceu. Gostámos muito de a conhecer Manuela! E seja lá para onde for continue a deixar a sua marca", rematou o canal.