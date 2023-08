Vencedor de 19 Emmys nos seus 60 anos de carreira na rádio e na televisão, Barker morreu em casa, no estado da Califórnia, de causas naturais.

Barker atingiu a fama ao apresentar o programa "Truth or Consequences" entre 1956 e 1975. Em 1972, assumiu o comando de "The Price is Right", no canal CBS.

O carisma converteu Barker num dos apresentadores preferidos dos americanos, famoso, também, pelo seu ativismo a favor dos direitos dos animais. O apresentador doou 5 milhões de dólares à ONG Sea Shepherd, que luta, principalmente, contra a caça de baleias.