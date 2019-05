Peggy Lipton, atriz que ficou especialmente conhecida por ter vestido a pele de Norma Jennings em "Twin Peaks", série de David Lynch, morreu aos 72 anos vítima de cancro. A notícia foi confirmada este sábado, dia 11 de maio, pelas filhas de Kidada e Rashida Jones.

"Estamos de coração partido pela nossa amada mãe que morreu hoje de cancro.Faleceu pacificamente ao lado das suas filhas e sobrinhas. Sentimos muita sorte por cada momento que passámos com ela", frisaram as irmãs em comunicado citado pelo The New York Times.