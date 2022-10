Morreu Ruth Rita, que se celebrizou como a assistente de Herman José no concurso do Canal 1 da RTP dos anos 90 "A Roda da Sorte".

A notícia foi confirmada pelo humorista nas suas redes sociais.

"Soube agora mesmo pelo meu querido colega João Pedro Pais da partida da minha companheira de viagem da Roda da Sorte Rute Rita", partilhou Herman José.

"Fica um beijo de sentimentos à sua família e uma sentida homenagem à sua imensa gentileza e irrepreensível profissionalismo", acrescentou, sem adiantar a causa da morte.

Várias publicações no Facebook de amigos e conhecidos dão conta de que a ex-figura da televisão lutou nos últimos meses contra um cancro e adiantam também que o velório terá lugar esta segunda-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Na publicação, Herman José partilhou o vídeo do último programa de "A Roda da Sorte" com Ruth Rita ao seu lado, um episódio que se tornou mítico por o apresentador ter destruído o cenário com uma caçadeira.

O programa da RTP "A Roda da Sorte", uma adaptação do original "Wheel of Fortune", foi emitido entre 1990 e 1994 e foi um dos mais populares concursos da época. No programa, puzzles com letras desafiavam os concorrentes a adivinhar palavras ou expressões completas. O concurso era pautado pelo humor de Herman José e tinha Ruth Rita como assistente do apresentador e Cândido Mota como locutor.

Em 2008, Herman José apresentou um remake do programa na SIC, mas Ruth Rita acabou por não regressar ao papel de assistente, que foi dado a Vanessa Palma.

"A Roda da Sorte" foi emitido até ao início de 1994, altura em que foi substituído pelo concurso "Com a Verdade M'Enganas", também apresentado por Herman José e para onde transitaram nos mesmos papéis Ruth Rita e Cândido Mota.

Ruth Rita acabou depois por deixar a carreira televisiva, manteve-se afastada dos holofotes. Antes do seu trabalho na televisão, trabalhou como manequim e, depois de se afastar da carreira na TV, a antiga figura do pequeno ecrã teve também uma loja de roupa em Lisboa.

Em entrevista à SIC em 2008, Ruth Rita recorda "A Roda da Sorte":