Stan Kirsch, conhecido por ter vestido a pele de Richie Ryan na série "Os Imortais" ("Highlander", no título original), foi encontrado morto na sua casa em Los Angeles. A notícia foi confirmada pela BBC.

Ao TMZ, fontes das autoridades informaram que Kristyn Green, mulher do ator, encontrou o marido enforcado na casa de banho. Os bombeiros declaram a morte do ator de 51 anos no local.

Além de "Os Imortais", em 1995, o ator fez uma participação na série "Friends", no episódio intitulado "The One with the Ick Factor".

Nas redes sociais, a produção da série recordou o ator:

A esposa do ator, Kristyn Green, agradeceu as mensagens dos fãs e colegas.