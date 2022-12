Stephen Greif, ator britânico por fazer parte do elenco de "The Crown", morreu na terça-feira, dia 27 de dezembro, aos 78 anos. A notícia foi dada confirmada pelo agente do ator nas redes sociais, mas causa da morte não foi revelada.

O britânico participou em várias produções no cinema, na televisão e no teatro. Stephen Greif, natural de Hertfordshire, estudou na Royal Academy of Dramatic Art e era membro da National Theatre Company no Old Vic and Southbank.

O ator estreou-se nos palcos nos anos 1960 e saltou para o pequeno ecrã na década seguinte, tendo participado na série "Blake's 7".

Em "The Crown", o ator interpretou Sir Bernard Weatherill, durante a quarta temporada da série da Netflix.