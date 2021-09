Willie Garson, ator que ficou especialmente conhecido por ter interpretado Stanford Blatch na série "O Sexo e a Cidade", morreu, esta quarta-feira, dia 21 de setembro, aos 57 anos, confirmou a HBO nas redes sociais. Segundo a revista People, o norte-americano lutava contra um cancro no pâncreas.

A causa da morte ainda não foi revelada.

"Willie Garson era, na vida real, tal como no ecrã, um amigo dedicado, e uma luz para todos no seu universo. Ele criou uma das personagens mais estimadas do universo da HBO, e foi um membro da nossa família durante quase 25 anos", frisou a HBO na nota publicada no Twitter.

"Estamos profundamente tristes por saber do seu falecimento, e prestamos os nossos pêsames à sua família e amigos", rematou o canal nas redes sociais.

O filho do ator, Nathan Garson, também confirmou a morte do pai no Instagram. "Amo-te tanto, pai. Descansa em paz, estou orgulhoso por teres partilhado comigo todas as minhas aventuras e tudo o que conseguiste. (…) Foste sempre a pessoa mais forte, divertida e inteligente que já conheci", escreveu.

William Garson Paszamant, conhecido como Willie Garson, nasceu em Highland Park, e estudou teatro na Wesleyan University. Antes dos primeiros trabalhos, o ator concluiu o mestrado em Belas Artes na Yale School of Drama.

Depois da formação académica, Garson conseguiu os seus primeiros papéis em séries de televisão como "Cheers, Aquele Bar" (1982), “Laços de Família” (1982) e "As Teias da Lei" (1986).

Com uma longa carreira no pequeno ecrã, a sua personagem em "O Sexo e a Cidade" foi a mais marcante. Na série, Stanford Blatch era Stanford Blatch, um dos amigos de Carrie, e tornou-se um dos favoritos do público.

Além de "O Sexo e a Cidade", Willie Garson também vestiu a pele de Mozzie na série "Apanha-me se Puderes". O ator norte-americano participou ainda em "Hawai Força Especial", "Grávida… Mas Pouco!", "Os Feiticeiros de Waverly Place", "John from Cincinnati" ou "Ficheiros Secretos".

Mais recentemente, deu voz a uma das personagens de "Big Mouth" e fez parte do elenco da série "Supergirl" (2019 e 2020).

Segundo a revista Variety, o ator fazia parte do elenco de "And Just Like That...", uma continuação da popular série "O Sexo e a Cidade". De acordo com a publicação, Willie Garson já estaria a filmar a nova produção da HBO Max.

Nas redes sociais, Mario Cantone, parceiro de Willie Garson em "O Sexo e a Cidade", homenageou o seu amigo. "Não poderia ter tido um parceiro de TV mais brilhante", sublinhou.