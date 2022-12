"Mariah Carey, Merry Christimas to All" é o novo concerto especial de duas horas da 'rainha do Natal'. Em Portugal, o espetáculo poderá ser visto na MTV no dia 25 de dezembro, domingo, a partir das 21h00.

Gravado no Madison Square Garden, em Nova Iorque, o especial tem como protagonista Mariah Carey. A cantora e compositora apresenta um repertório dos seus maiores sucessos de celebração da quadra natalícia, incluindo "All I Want For Christmas is You".

"Mariah Carey, Merry Christimas to All" é uma coprodução da Sony Music Entertainment e da Supply & Demand. Mariah Carey, Joseph Kahn, Charleen Manca e Nicola Doring são os produtores executivos.