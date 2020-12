O mercado de transferências do pequeno ecrã continua a dar que falar. Segundo a Impala, Sara Pinto, pivô da "Edição da Noite", da SIC Notícias, vai mudar-se para a TVI. Na estação de Queluz de Baixo, a jornalista deverá conduzir o "Jornal da Uma", ocupando o lugar de Pedro Pinto.

Sara Pinto faz parte da equipa da SIC há 12 anos, tendo apresentado vários formatos no canal de informação e no generalista. Além de "Edição da Noite", a jornalista apresentou "Nós, Europeus", "Primeira Página" e conduziu pontualmente o "Primeiro Jornal" e "Jornal da Noite".

Nos últimos meses, Sara Pinto tem estado fora do ar, depois de ter sido mãe em agosto. De acordo com a publicação, a jornalista deverá estrear-se na TVI no início de 2021.