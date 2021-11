A última ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal" vai parar o ar este domingo, dia 21 de novembro. No programa de talentos da RTP1, Marisa Liz, Diogo Piçarra, Aurea e António Zambujo vão ter de escolher os últimos concorrentes para as suas equipas.

A emissão vai contar ainda com a primeira "Batalha". "Passado tantos anos, ainda aparecem pessoas que me fazem ficar neste estado", confessou Marisa Liz, em lágrimas.

Veja o vídeo: