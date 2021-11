Na emissão do passado domingo, dia 7 de novembro, de "Isto é Gozar com Quem Trabalha - Quarta Vaga", Ricardo Araújo Pereira esteve à conversa com João Oliveira, líder parlamentar do PCP.

A entrevista, que se centrou no chumbo do Orçamento do Estado, registou um dos valores mais baixos de audiência, com 18,7% de share. Já a primeira parte do programa da SIC conquistou 20% de share (946 mil espectadores).

Já nas redes sociais, especialmente no Twitter, a conversa entre João Oliveira e Ricardo Araújo Pereira foi amplamente comentada pelos espectadores.

Veja aqui o vídeo.