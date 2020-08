Antes de fazer a sua estreia na Broadway, a musical da princesa Diana vai chegar à Netflix . "Diana", espetáculo baseado na vida de Lady Di, deverá estrear no serviço de streaming nos primeiros meses do próximo ano.

De acordo com a revista Variety, a estreia do musical estava inicialmente marcada para o dia 31 de março, mas foi adiada devido à pandemia da COVID-19. A chegada de "Diana" à Broadway está agora agendada para 25 de maio de 2021, mais de um ano depois da data prevista.

A gravação do musical deverá ser feito em palco com o elenco original, que conta com Jeanna de Waal como a princesa de Gales. Durante a rodagem, a plateia do teatro estará vazia.

Em comunicado citado pela Variety, os produtores do musical confessam estar "animados" por poder "partilhar o espetáculo" com o mundo. "Apesar de não haver um substituto para o teatro ao vivo, temos a honra de fazer parte do entretenimento de qualidade que a Netflix oferece aos seus subscritores de todo o mundo", frisam.

Além de Jeanna de Waal, o elenco conta com Tessa Alves, Zach Adkins, Ashley Andrews, Austen Danielle Bohmer, Holly Ann Butler, Stephen Carrasco, Bruce Dow, Richard Gatta, Lauren E.J. Hamilton, Emma Hearn, Shaye B. Hopkins, Andre Jordan, Gareth Keegan, Nathan Lucrezio, Tomás Matos, Chris Medlin, Laura Stracko e Bethany Ann Tesarck.