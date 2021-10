Antes de fazer a sua estreia na Broadway, a musical da princesa Diana pode ser visto na Netflix . "Diana", espetáculo baseado na vida de Lady Di, estreou-se na passada sexta-feira, dia 1 de outubro.

"'Diana: O Musical' apresenta-nos uma nova perspetiva sobre uma das figuras mais destacadas do século XX num evento musical marcante", fris ao serviço de streaming.

De acordo com a revista Variety, a estreia do musical estava inicialmente marcada para o dia 31 de março de 2020, mas foi adiada devido à pandemia da COVID-19.

A gravação do musical conta com elenco original, encabeçado por Jeanna de Waal como a princesa de Gales.

Em comunicado citado pela Variety, os produtores do musical confessaram estar "animados" por poder "partilhar o espetáculo" com o mundo. "Apesar de não haver um substituto para o teatro ao vivo, temos a honra de fazer parte do entretenimento de qualidade que a Netflix oferece aos seus subscritores de todo o mundo", frisam.