Na semana passada, "Squid Game" tornou-se o maior lançamento de sempre da Netflix. Segundo o serviço de streaming, a série sul-coreana foi vista em mais de 111 milhões de contas em 28 dois.

O sucesso da série impulsionou outras produções locais. Na sexta-feira, dia 15 de outubro, a Netflix estreou uma nova série sul-coreana, "My Name", que já se encontra do top diário.

Em Portugal, este fim de semana, a série chegou ao nono lugar do ranking da plataforma. "My Name" está ainda entre as produções mais vistas em Espanha, Argentina, Brasil, França, Alemanha, Suécia e Bélgica, por exemplo.

Realizada por Kim Jin-Min, "My Name" é descrita como uma série "negra e de suspense". "Uma mulher que tenciona vingar a morte do pai coloca-se nas mãos de um poderoso senhor do crime e torna-se polícia a conselho dele", resume a Netflix.