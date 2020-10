A nova série "Nancy Drew", estreia no dia 21 de outubro, na HBO Portugal, e acompanha Nancy Drew (Kennedy MacMann), uma brilhante detetive adolescente, envolvida num mistério sobrenatural.

Em comunicado, o serviço de streaming frisa que a protagonista é "é uma detetive brilhante cujo senso de identidade veio da resolução de mistérios na sua cidade natal, Horseshoe Bay, Maine - até que a morte prematura da mãe atrapalha os seus planos para a faculdade".

"Devastada com o falecimento da mãe, Nancy jura não resolver mais crimes, enquanto conta os dias para se puder inscrever novamente na faculdade. Mas, quando uma figura pública é assassinada, Nancy torna-se a principal suspeita do crime, juntamente com um grupo de outros adolescentes presentes na cena do crime", avança a HBO Portugal.

Além da protagonista, o seu inimigo do colégio, George Fan (Leah Lewis); uma rapariga rica com um passado misterioso, Bess Marvin (Maddison Jaizani); o namorado secreto de Nancy, Ned “Nick” Nickerson (Tunji Kasim) e o amável Ace (Alex Saxon) estavam na cena do crime.

"Os cinco devem unir-se para provarem a sua inocência - encontrando complicações emocionais e ainda mais mistérios ao longo do caminho. O renascimento de Nancy coloca-a em conflito com o seu pai viúvo, Carson Drew (Scott Wolf), que está a namorar com a detetive, Karen Hart (Alvina August). E, quando uma presença sobrenatural começa a assombrar a investigação de Nancy, ela descobre que o crime atual tem uma ligação surpreendente com o assassinato não resolvido de uma rapariga local, uns anos antes. Se o fantasma está para ajudar ou atrapalhar Nancy, não se sabe mas uma coisa é certa: Nancy vai ter que desvendar as pistas dos vivos e dos mortos para solucionar os crimes", acrescenta o serviço de streaming.

"Nancy Drew" é uma produção da CBS Television Studios em associação com o Fake Empire, com os produtores executivos Noga Landau ("The Magicians"), Melinda Hsu Taylor ("The Gifted", "Diários do Vampiro"), Josh Schwartz ("Gossip Girl”,“Dinastia”,“Fugitivos”), Stephanie Savage (“Gossip Girl”,“Dinastia”,“Fugitivos”) e Lis Rowinski (“Dinastia”,“Fugitivos”).

A série é distribuída internacionalmente por ViacomCBS Global Distribution Group.