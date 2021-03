Na emissão desta quinta-feira, dia 12 de março, de "5 para a meia-noite", a banda The Black Mamba e Inês Lopes Gonçalves fizeram uma versão alternativa e em português de "Love is on my side".

"Estou tão espantado quanto vocês/ Por ganhar com uma canção cantada em inglês ", cantou Tatanka na abertura do talk show da RTP1.

Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, cantada por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba.

