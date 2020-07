Naya Rivera, atriz que fez parte do elenco de "Glee" durante seis temporadas, está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira, dia 8 de julho. Segundo o The Hollywood Reporter, as autoridades iniciaram as buscas depois de o seu filho ter sido encontrado sozinho num barco.

A revista Time avança esta sexta-feira, dia 10, que as autoridades procuram pelo corpo da atriz, presumivelmente morta. "Os investigadores acreditam que Naya Rivera se afogou naquilo que parece ser um trágico acidente", avançou a polícia local em comunicado.

A estrela da série "Glee" alugou um barco ao início da tarde para passear com o filho no Lago Piru, na Califórnia. Três horas depois de ter alugado o barco, um velejador encontrou a criança de quatro anos sozinha na embarcação.

"Naya Rivera alugou um barco na tarde de quarta-feira para passear com o filho de quatro anos. O barco foi encontrado à deriva na parte norte do lago com a criança, sozinha, a dormir. O filho de Rivera disse aos investigadores que ele e a mãe estiveram a nadar no lago e que ele voltou para o barco, mas Rivera não", explicam as autoridades em comunicado.

Naya Rivera fez parte do elenco de "Glee" durante seis temporadas. Na série, a atriz vestiu a pele de Santana Lopez, que se tornou numa das personagens principais da história a partir da segunda temporada.