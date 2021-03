As galas em direto de "The Voice Kids" arrancaram este domingo, dia 21 de março, na RTP1. Na emissão do programa de talentos, Madalena Castro Fernandes protagonizou um dos momentos mais emotivos da noite.

No palco de "The Voice Kids", a jovem concorrente da equipa de Marisa Liz interpretou o tema "Ne Me Quitte Pas". Com a atuação, Madalena Castro Fernandes emocionou todos os jurados e a sua mentora não conseguiu esconder as lágrimas.

Na gala, a jovem conquistou ainda passagem à próxima fase do programa de talentos da RTP1.

Veja a atuação: