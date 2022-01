"Too Hot to Handle" estreou-se em abril de 2020 na na Netflix e rapidamente conquistou os espectadores um pouco por todo o mundo. Depois do sucesso inesperado da primeira edição, o serviço de streaming decidiu juntar-se à produtora Fremantle para criar novas temporadas e em vários países.

A terceira temporada da versão original estreou-se a 19 de janeiro na plataforma e rapidamente conquistou o top diário. Em Portugal, o reality show ocupa o primeiro lugar do ranking do serviço de streaming.

A aposta da Netflix, criada por Laura Gibson e desenvolvida por Charlie Bennett, conta com a participação de concorrentes de todo o mundo. "Dez pessoas solteiras e muito atraentes do mundo inteiro reúnem-se num paraíso tropical para aquele que pensam que vai ser o mais exótico e erótico verão das suas vidas", explica a produção.

Mas há um pequeno pormenor e que os concorrentes desconhecem antes de entrar na "casa". "Estas almas avessas ao compromisso e que adoram engates casuais terão de abdicar de qualquer malandrice mais picante para poderem ganhar um prémio de 100 000 dólares", acrescenta a Netflix.

"É um novo ano, e até pode estar a nevar lá fora, mas a terceira temporada de 'Too Hot to Handle' está de volta e mais escaldante do que nunca. Chegou a hora de conhecermos um novo lote de concorrentes excitados e convencidos de que vão ter as férias mais sensuais das suas vidas. Mas, sob o olhar atento de Lana, serão eles capazes de cumprir as regras e evitar todo e qualquer contacto sexual (incluindo autossatisfação) para poderem criar verdadeiras ligações e ganhar um prémio tão colossal como as suas libidos? Nesta temporada, a pressão aumenta, e a parada está mais alta que nunca... bem como o valor do prémio", resume o serviço de streaming.