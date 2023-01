"Emily in Paris" continua a conquistar os espectadores e a terceira temporada da série protagonizada por Lily Collins chegou rapidamente à liderança do top diário da Netflix.

Para celebrar a entrada no novo ano e brindar os fãs com um "presente", o serviço de streaming revelou imagens inéditas dos bastidores das gravações da série. O vídeo de bloopers da terceira temporada conta com momentos protagonizados por Lily Collins, Lucas Bravo, Kate Walsh e companhia.

Veja o vídeo: