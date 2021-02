Na quinta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Kids", Yasmin Cruz Cardoso foi uma das concorrentes mais elogiadas pelos mentores. No programa de talentos da RTP1, a jovem de 15 anos interpretou o tema "Something's Gotta Give", de Camila Cabello.

Com a atuação, a neta do apresentador Carlos Cruz conseguiu conquistar todos os mentores e 'virar as quatro cadeiras'. No final, Yasmin Cruz Cardoso, que nasceu no Brasil e vive em Portugal há cinco anos, escolheu a equipa de Carlão.

"Yasmin tem uma forma extremamente segura de se apresentar em palco. Os mentores aperceberam-se do talento da jovem e carregaram no botão", resume a produção do programa de talentos da RTP1.

Veja o vídeo: