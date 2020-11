A Netflix escolheu França para testar o seu primeiro canal linear, confirmou a empresa norte-americana m comunicado. O Netflix Direct, que está disponível apenas para assinantes, conta com séries francesas e produções internacionais que fazem parte do catálogo do serviço de streaming.

O canal está apenas disponível online e só pode ser visto através do computador. A nova funcionalidade pode ser testada no novo separador no serviço de streaming e conta com uma programação fixa, tal como acontece com os canais de televisão tradicionais.

"Em França, onde o consumo da TV tradicional é muito popular, muitos espectadores gostam da ideia de uma programação que evite ter que escolher o que assistir", frisa a Netflix em comunicado, explicando que a funcionalidade estará disponível para todos os utilizadores franceses no início de dezembro.

O novo projeto é a primeira aposta da Netflix com conteúdo programado. Anteriormente, o serviço de streaming já tinha apresentado a opção Shuffle Play, que apenas sugeria uma programação aos utilizadores.