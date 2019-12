A Netflix revelou esta segunda-feira, dia 16 de dezembro, que vai avançar com a segunda temporada da série "Special". A produção estreou em abril no serviço de streaming e acompanha a história de Ryan O'Connell, um jovem gay que sofre de paralisia cerebral.

A série de comédia é inspirada no livro autobiográfico "I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves", do autor e protagonista da série.

A série acompanha "um jovem homossexual com paralisia cerebral" que "decide reescrever a sua identidade na esperança de lutar pela vida que realmente quer ter", avança a Netflix.

"Special" está nomeada para quatro Emmys, incluído o de Melhor Série de Curta Duração.