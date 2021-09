A aquisição, que não teve o valor revelado, é resultado de uma colaboração iniciada há três anos entre a Netflix e os herdeiros do escritor britânico, que vendeu mais de 300 milhões de livros em todo o mundo. As suas obras foram traduzidas para 63 idiomas.

Em novembro de 2018, como parte da associação, a Netflix anunciou que adaptaria para séries de animação os grandes sucessos de Roald Dahl.

Taika Waititi, realizador neozelandês de "Jojo Rabbit", está a preparar a primeira série, inspirada no universo de "Charlie e a Fábrica de Chocolate".

Com a compra da Roald Dahl Story Company (RDSC), dirigida pelo neto do escritor, Luke Kelly, a Netflix anunciou que pretende ir mais longe com projetos editoriais, de jogos, teatro e produtos derivados.

Nascido em Gales, no Reino Unido, de pais noruegueses, Roald Dahl (1916-1990) conquistou fama mundial com os seus livros para jovens, como "Matilda", "As Bruxas" ou "James e o Pêssego Gigante".