"Sex: Unzipped", especial de comédia da rapper Saweetie, estreou-se esta terça-feira, dia 26 de setembro, Netflix e já está a dar que falar.

A produção de 60 minutos conta com a participação de vários especialistas e humoristas, como Dominique Jackson, Ian Karmel, Joel Kim Booster, Katherine Ryan, London Hughes, Mae Martin, Michelle Buteau, Nikki Glaser, Romesh Ranganathan, Sam Jay e Trixie Mattel.

"Saweetie, a estrela do rap, apresenta esta celebração da positividade e saúde sexual, com a ajuda de fantoches especialistas, divertidos e desinibidos", resume o serviço de streaming.

O especial de comédia tem sido arrasado pela crítica. "A perversa 'Rua Sésamo' é uma vergonha na TV", frisa o The Guardian, que pontuou "Sex: Unzipped" com zero estrelas.

O The Independent partilha da mesma opinião, sublinhando que "Sex: Unzipped" é um formato que falha todos os seus objetivos.