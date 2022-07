A Netflix anunciou que perdeu 970 mil subscritores em todo o mundo no segundo trimestre de 2022, que incluiu o lançamento dos primeiros sete episódios da quarta temporada de "Stranger Things".

Apesar de ser uma queda e a segunda consecutiva em dez anos, falha a previsão catastrófica da própria empresa, que era de uma perda de dois milhões de subscritores.

Resta saber como reagirá o mercado: a reação foi rápida em abril, com as ações da Netflix a caíram 23% em Wall Street logo após anunciar que falhara a previsão de incorporar 2,5 milhões de subscritores no primeiro trimestre e a surpreendente perda de 200 mil (número que incluía 700 mil da Rússia, após ter saído do país depois da invasão da Ucrânia), além da projeção de vir a perder mais dois milhões entre 1 de abril e 30 de junho.

Este ano, as ações da Netflix já perderam 70% do seu valor, eliminando muitos mil milhões de dólares de mercado e desencadeando uma onda de medo em Hollywood e despedimentos dentro da empresa.

No seu relatório aos acionistas divulgado esta terça-feira, a plataforma informou que espera regressar aos ganhos no terceiro trimestre, projetando adicionar um milhão de novos subscritores entre 1 de julho e 30 de setembro.