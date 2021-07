Criada por Dirty Robber — a produtora de "Two Distant Strangers", vencedora do Óscar de Melhor Curta-Metragem em 2021 — e pelo realizador Derek Doneen, "Os Grandes Assaltos da História" estreia-se na Netflix a 14 de julho. A nova série documental relata três dos maiores golpes na história moderna dos EUA, explicados pelas pessoas que os levaram a cabo.

"Uma mulher de 21 anos rouba milhões de dólares que pertencem aos casinos de Las Vegas. Um homem que quer ser pai rouba uma fortuna no aeroporto de Miami... e usa programas televisivos para aprender a escapar à captura. Um pai do Kentucky é acusado de um dos maiores roubos de bourbon da história. Com recurso a reencenações dinâmicas, entrevistas originais, e a um estilo frenético ao nível de clássicos do cinema, cada um dos realizadores Derek Doneen ('The Price of Free'), Martin Desmond Roe ('Dois Perfeitos Estranhos') e Nick Frew ('We Are the Champions') apresenta um golpe dividido em dois episódios", adianta o serviço de streaming.

Segundo a Netflix, os espectadores vão "ver a forma como os ladrões escolhem os alvos, o meticuloso planeamento que precede o golpe, a doce glória do sucesso… e os erros idiotas que guiaram os investigadores até à verdade". "Os criminosos sentam-se em frente à câmara para conversas profundas e frequentemente emotivas em conjunto com as famílias, os cúmplices e os agentes das autoridades que acabaram por levá-los à justiça", revela a plataforma.