Na quinta temporada da série ie espanhola, Carloto Cotta vai vestir a pele de Cruz, o pai de um dos novos alunos do colégio Las Encinas, onde decorre a narrativa.

Nas redes sociais, a Netflix revelou um novo teaser dos episódios da quinta temporada. O vídeo é protagonizado pela personagem do ator português, juntamente com Isadora e Iván, os novos alunos do colégio.

Veja o vídeo:

A série "Elite", assinada por Darío Madrona e Carlos Montero, estreou-se na plataforma Netflix em 2018 e parte da história do ingresso de três adolescentes numa escola privada e das consequentes rivalidades e desigualdades sociais entre estudantes.

Carloto Cotta, que nasceu em Paris em 1984 e vive em Portugal desde a adolescência, estreou-se no cinema em 2003, no filme "31", de Miguel Gomes, e também na telenovela "Lusitana Paixão", da RTP.

Com formação de ator pela Escola Profissional de Teatro de Cascais, Carloto Cotta tem tido uma participação regular em televisão, mas sobretudo em cinema, tendo participado em filmes de, entre outros, Teresa Villaverde, Marco Martins, João Salaviza, Margarida Gil e Gabriel Abrantes.

A nível internacional, destaca-se a participação em "Demain?" (2011), de Christine Laurent, "Frankie" (2019), de Ira Sachs, ou "You won't be alone", de Goran Stolevski, exibido este ano no festival de Sundance, nos Estados Unidos.

Na Netflix, Carloto Cotta também integra o elenco da série portuguesa "Glória", de Tiago Guedes.