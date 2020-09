Vencedor de 41 Grandes Prémios de Fórmula 1, o que o coloca na quinta colocação do ranking histórico, Senna destacou-se na pista pela agressividade e habilidade de tirar o melhor do carro.

Três vezes campeão do mundo, Senna faleceu após um acidente sofrido no Grande Prémio de São Marino, em Ímola, a 1 de maio de 1994, após sair da pista a mais de 300 km/h e chocar-se com o muro de contenção.

Produzida pela empresa brasileira Gullane para a Netflix, a minissérie "conta com o apoio ativo da família do piloto", informou a plataforma.

A filmagem, em inglês e português, acontecerá na casa onde Senna foi criada em São Paulo.

A série começará a história em 1981, quando o piloto brasileiro fez a sua estreia, aos 20 anos, na Fórmula Ford, considerada na época o primeiro passo para chegar à Formula 1.