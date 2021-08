"Nine Perfect Strangers" estreou-se na passada sexta-feira, dia 20 de agosto, em Portugal, na Amazon Prime Video. Nos últimos dias, a série protagonizada por Nicole Kidman tem sido uma das mais comentadas nas redes sociais um pouco por todo o mundo.

No fim de semana de estreia, os três primeiros episódios da primeira temporada conquistaram o top diário do serviço de streaming em Portugal. No ranking, "Nine Perfect Strangers" ultrapassou "Modern Love", "Invasão Extraterrestre", "The Grand Tour Presents: Lochdown" e de "The Tomorrow War".

Segundo a Amazon Prime Video, "Nine Perfect Strangers" acompanha nove pessoas muito diferentes que chegam a Tranquillum House – um retiro de bem-estar misterioso que promete uma “transformação total”. "Quando lá chegam, os hóspedes parecem cair sob o feitiço da enigmática Masha que fará de tudo para os curar. Contudo, com o passar do tempo, os métodos pouco convencionais de Masha ameaçam levar o grupo explosivo ao limite", resume o serviço de streaming.

Produzida por David E. Kelley, argumentista britânico responsável por "Big Little Lies" e "The Undoing", a série é baseada no livro livro homónimo de Liane Moriarty, publicado em 2018.

Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Asher Keddie. Samara Weaving, Grace Van Patten e Ben Falcone também fazem parte do elenco.