Para antecipar a estreia da nova temporada do "The Voice Portugal", a RTP1 revelou esta segunda-feira, dia 4 de outubro, as primeiras imagens das "Provas Cegas".

"Não sei se sabem, mas no Irão, no meu país, as mulheres não podem cantar", frisa uma das concorrentes no vídeo, deixando Marisa Liz em lágrimas.

Veja o vídeo:

Tal como as temporadas anteriores, o formato será apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim. A equipa de mentores também não sofreu alterações - António Zambujo, Mariza Liz, Diogo Piçarra e Aurea vão avaliar os concorrentes e tentar conquistar os seus favoritos para as suas equipas.

"The Voice Portugal" estreou-se em Portugal em 2011, há 10 anos. A primeira edição do programa de talentos chamou-se "A Voz de Portugal".