"Dealer" estreou-se esta quarta-feira, dia 10 de março, na Netflix. Na sinopse da primeira temporada, o serviço de streaming descreve a série francesa como "um "policial dramático", com "descarga de adrenalina" e "emocionante".

"Franck, um realizador de videoclipes, infiltra-se num bairro complicado no sul de França para filmar Tony, o carismático e imprevisível líder de um gangue de tráfico de droga que pretende entrar no mundo do rap. Ao usar a sua câmara para revelar o verdadeiro rosto oculto do narcotráfico, Franck ver-se-á no meio de uma sanguinolenta guerra entre gangues", resume a Netflix.

Na apresentação de "Dealer", o serviço de streaming frisa ainda que a "série é um thriller alucinante ao estilo de vídeo amador".

A primeira temporada da produção francesa conta com 10 episódios, de 10 minutos.