Para o horário nobre deste sábado, dia 19 de dezembro, Cristina Ferreira apostou numa emissão especial com a participação de várias caras da TVI. Em "Noite de Cristina", a apresentadora preparou um 'baby shower ao menino Jesus'.

A aposta da diretora de entretenimento e ficção da TVI foi o tema mais comentado no Twitter em Portugal na noite de sábado, mas não conseguiu liderar audiências. Segundo os dados, "Noite de Cristina" registou 22,6% de share, sendo o quarto programa mais visto do dia - em média, um milhão e 114 mil espectadores acompanharam a emissão especial.

No mesmo horário, "Esperança", a nova série de César Mourão na SIC, liderou audiências com 23,5% de share. Visto por uma média de um milhão e 227 mil espectadores, o episódio de estreia da nova produção da SIC foi o programa mais visto de sábado.

Nas redes sociais, Daniel Oliveira comentou a vitória da SIC. "A SIC foi a televisão preferida dos portugueses este sábado com o arranque da sua programação natalícia. Venceu o dia e 'Esperança', de César Mourão, e 'Abraços com História' foram os programas mais vistos e lideraram em absoluto o prime time, onde também 'Jornal da Noite' e 'Terra Brava' reuniram a preferência do público. 'Olhó Baião', 'Primeiro Jornal', 'Alta Definição' e 'Não há Crise' foram também líderes nos seus horários. A SIC ocupa os três primeiros lugares do ranking dos mais vistos. Obrigado! Feliz Natal", escreveu o diretor de programas do canal na sua conta no Instagram.

No total do dia, a SIC foi o canal mais visto com 17,2% de share, seguida pela TVI (16,6% de share). Já a RTP1 registou 10,7 de share e a RTP2 somou 1,1% de share.