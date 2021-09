A terceira gala semanal do "Big Brother" foi para o ar este domingo, dia 26 de setembro, na TVI. Ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras emissões, o reality show não conseguiu liderar o top dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal - a hashtag #Autarquicas2021 chegou ao primeiro lugar do ranking.

Apesar da noite eleitoral dominar os temas das conversas, os espectadores acompanharam e comentaram a emissão do programa da estação de Queluz de Baixo nas redes sociais.

Na gala, Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha revelaram que Ana Soares foi a concorrente mais votada para abandonar a 'casa' do "Big Brother", com 44%. A noite ficou ainda marcada pelo apoio dos espectadores a Bruno d'Almeida, o primeiro participante a ser salvo.

Os nomeados da semana foram também conhecidos na gala - Ana Morina, Aurora, Joana, Rui Baptista e Lourenço podem abandonar o programa na próxima semana.

Leia as reações dos espectadores: