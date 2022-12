A minisssérie "White House Plumbers" estreia em Março de 2023 na HBO Max em Portugal, anunciou a plataforma na segunda-feira.

A realização é de David Mandel, que ganhou dois prémios Emmy enquanto esteve à frente da sátira política "Veep" e tem ainda no currículo trabalhos emblemáticos como "Seinfeld" (argumentos) e "Calma, Larry" (argumentos e realização).

Com cinco episódios, "White House Plumbers" conta a história de como os próprios sabotadores políticos do presidente dos EUA Richard Nixon e do caso Watergate, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux) destruíram acidentalmente a presidência que tentavam proteger com afinco.

No elenco surgem ainda nomes como Lena Headey, Judy Greer, Domhnall Gleeson, Toby Huss, Ike Barinholtz, Kathleen Turner, Kim Coates, F. Murray Abraham ou John Carroll Lynch.

O TEASER TRAILER.