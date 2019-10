A Netflix lançou o trailer oficial da terceira temporada da série "The Crown", em que a recente vencedora de um Óscar por "A Favorita" Olivia Colman sucede a Claire Foy como a rainha Isabel II.

As imagens destacam ainda bastante Helena Bonham Carter e Tobias Menzies, que substituem Vanessa Kirby e Matt Smith, bem como a estreia "a sério" do Príncipe Carlos como personagem, com o ator Josh O’Connor.

A história andará à volta da mudança dos tempos de um Reino Unido em rápida transformação social e o dever de uma família mergulhada em intrigas, frustrações e ressentimentos, que continua a ter dificuldade em conciliar as exigências da monarquia com as necessidades das suas vidas pessoais.

"The Crown" regressa a 17 de novembro.