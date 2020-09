Tal como prometeu Cristina Ferreira, setembro chegou e as novidades têm sido reveladas a conta gotas. Nas redes sociais, Manuel Luís Goucha anunciou que esta sexta-feira, dia 4 de setembro, será apresentada uma nova contratação do canal.

A revelação será feita durante a manhã, na emissão do programa "Você na TV". "A minha cara ao saber da novidade que tenho para partilhar consigo amanhã no 'Você na TV'. Mais uma cara a caminho da TVI. Esta casa tem memória", escreveu o apresentador na sua conta no Instagram.

"O Dia de Cristina" e o "Camião do Ben" foram as primeiras novidades reveladas pelo canal. Nas próximas semanas, a TVI deverá apresentar novos programas.