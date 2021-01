Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) ameaçou no passado domingo, dia 10 de janeiro, abandonar o "Big Brother - Duplo Impacto", depois de comentários considerados homofóbicos. Depois do pedido de desculpa da concorrente Joana Diniz, a comentadora frisou que o fez "para marcar uma posição e defender uma causa". "Pedi que houvesse, pelo menos, uma admoestação e – apesar do pedido de desculpas miserável – a admoestação aconteceu", escreveu nas redes sociais.

Já esta segunda-feira, nas suas redes sociais, A Pipoca Mais Doce voltou a partilhar um comentário de Gonçalo Quinaz. “Não vais andar com um paneleir… Não vais andar com essas tangas, feito cachorrinho", disse o concorrente do reality show em conversa com os colegas.

"E depois eu é que sou chata", escreveu A Pipoca Mais Doce na legenda que acompanha o vídeo.