"365 Dias" é o mais recente fenómeno na Netflix. O filme polaco estreou no dia 7 de junho no serviço de streaming e está há vários dias consecutivos no ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma em Portugal. A obra inspirada no livro de Blanka Lipinska tem sido comparada pelos espectadores a "As Cinquenta Sombras de Grey".

"Uma executiva fogosa numa relação sem chama é vítima de um dominador chefe da máfia que a aprisiona e lhe dá um ano para se apaixonar por ele", resume a Netflix na sinopse partilhada na plataforma.

À revista Variety, Bartek Cierlica, diretor de fotografia, explicou como foram gravadas as "cenas mais picantes". "Cada cena de sexo neste filme é diferente. A relação evolui. Começa com medo do desconhecido e tentação. Evolui para sexo puro com sadomadoquismo e termina com amor", frisou.