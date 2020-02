No teaser partilhado nas redes sociais, a equipa do programa brinca com os vídeos promocionais do canal. "O nosso programa também vai ter dinamismo (...) O nosso programa também vai ter altos e baixos", brinca Ricardo Araújo Pereira.

"Eu não tenho nada interessante para dizer", acrescenta Cátia Domingues. "Este acaba por ser o melhor resumo do nosso programa", remata o apresentador.

Veja o teaser:

"Um programa em que várias pessoas falam acerca de inúmeros temas", avançou ainda a SIC no primeiro vídeo promocional do programa. "É exatamente isso e se calhar já demos informação a mais", acrescentou Ricardo Araújo Pereira.

Em janeiro, o humorista confirmou a sua ida para a SIC. Ricardo Araújo Pereira estreou-se no canal no dia 10 de janeiro, juntamente com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques, transitando o programa "Governo Sombra", da TVI24, para a SIC.

Para Ricardo Araújo Pereira, “este regresso à SIC é muito gratificante" porque "sempre quis conhecer as Laveiras e nunca se proporcionou". "Não é segredo para ninguém que se trata de uma das mais belas localidades da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Fiquei muito contente com o convite, que demonstra claramente que, quando uma estação é líder, pode dar-se ao luxo de começar a tomar decisões um bocado absurdas", gracejou.