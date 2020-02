No final de 2019 surgiram vários rumores sobre o final de "Você na TV". Mas, segundo a TV Mais e o site Espalha-Factos, os planos parecem ter mudado. De acordo com as publicações, a direção de programas da TVI, liderada por Nuno Santos, vai continuar a apostar no programa das manhãs.

A partir de abril, Manuel Luís Goucha deverá ficar sozinho na condução do talk show. Já Maria Cerqueira Gomes irá regressar ao Porto e deverá ser a nova repórter de "Você na TV".

A revista avança ainda que, para setembro, estão previstas grandes mudanças em "Você na TV", a começar pelo nome do formato.